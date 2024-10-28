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Восхваляла в стихах Путина и Россию — как суд наказал женщину

28 октября 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Волыни судили женщину, которая восхваляла в стихах Путина и Россию
Киверцовский районный суд. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Киверцовский районный суд признал уроженку Луцка виновной в оправдывании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Как стало известно, безработная женщина распространяла хвалебные стихи и сообщения о президенте РФ и российских солдатах в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемая использовала два телефона для распространения российской пропаганды. В одном из стихотворений женщина выражала поддержку президенту РФ, утверждая: "Мы Путина не предадим. Все за Россию — как один, а с нами шутки очень плохи".

Решение суда

Согласно санкции статьи, по которой была обвинена, женщине грозило наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Однако в ходе досудебного расследования она признала свою вину и заключила соглашение со стороной обвинения.

В результате женщине назначили год лишения свободы, однако освободили от наказания с испытательным сроком на 12 месяцев. Суд также принял решение о конфискации обоих телефонов, с которых производилось распространение запрещенного контента.

Напомним, суды Киева уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, избежавших призыва на военную службу. С начала года следователи передали в суд 26 уголовных дел.

Также мужчину, находящегося в запасе ВСУ, признали виновным после того, как он отказался от военной службы, получив повестку и пройдя военно-врачебную комиссию.

суд Украина Луцк Волынская область судебные решения

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