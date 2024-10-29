В Донецкой области судили женщину за передачу информации российским оккупантам

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Донецкой области судили женщину, передававшую российским оккупантам позиции украинских военных. Ее признали виновной в государственной измене.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Весной этого года женщина собирала информацию о местонахождении и перемещении бойцов ВСУ, находясь в городе Славянск. С помощью российской соцсети "Одноклассники" она передавала это врагу.

В приговоре отмечено шесть эпизодов преступной деятельности, продолжавшихся с 18 марта по 30 апреля.

Злоумышленник отправляла информацию о позициях военных вблизи автозаправок, в зданиях, на перекрестках дорог и в трех разных многоквартирных жилых домах.

Эти факты подтверждаются показаниями обвиняемой во время судебного заседания, и участники дела не оспаривали их.

Что решил суд

Женщина полностью признала свою вину и подробно описала свои действия. В приговоре указано, что она критически оценила содеянное, осудила свой поступок, признала его антиобщественным и выразила готовность нести ответственность.

Ее приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Харькове судили женщину, корректировавшую российские ракетные удары. Она получила десять лет заключения.

Также житель Харьковской области предстал перед судом за пророссийскую позицию. С апреля 2022 года он восхвалял российские войска после их прихода в Старый Салтов.