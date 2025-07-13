Жінка негативно висловлювалася про ПЦУ — яке покарання обрав для неї суд

Священник. Фото ілюстративне: spzh.eu

Жінка із села Ділове Закарпатської області у Facebook негативно висловлювалася про представників Православної церкви України. Її притягнули до кримінальної відповідальноті.

Деталі справи

У червні минулого року фігурантка, яка працює вихователем у дошкільному закладі, залишила під дописом у Facebook коментарі, в яких називала представників ПЦУ розкольниками, слугами диявола та антихристами. Також вона заявляла, що такі релігійні діячі зникнуть як роса на сонці.

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Рішення суду

Під час судового засідання фігурантка заявила, що не хотіла образити вірян і розпалити релігійну ворожнечу. Суд визнав її винної та призначив покарання у вигляді 5 100 гривень штрафу. Крім того, із засудженої стягнуть понад 14 тисяч гривень в якості компенсації судових витрат, зокрема експертизи. Наразі вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, компанія поставила зовнішній розвідці програмне забезпечення, яке не мало ліцензії. За це ТОВ оштрафували.

Також ми повідомляли, що військовослужбовець запропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення зі служби. За вчинене він має сплатити майже 167 тисяч гривень штрафу.