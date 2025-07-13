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Женщина называла представителей ПЦУ антихристами — решение суда

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 03:32
Женщина негативно высказывалась о ПЦУ — какое наказание избрал для нее суд
Священник. Фото иллюстративное: spzh.eu

Женщина из села Деловое Закарпатской области в Facebook негативно высказывалась о представителях Православной церкви Украины. Ее привлекли к уголовной ответственности.

Детали дела

В июне прошлого года фигурантка, которая работает воспитателем в дошкольном учреждении, оставила под публикацией в Facebook комментарии, в которых называла представителей ПЦУ раскольниками, слугами дьявола и антихристами. Также она заявляла, что такие религиозные деятели исчезнут, как роса на солнце.

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Решение суда

Во время судебного заседания фигурантка заявила, что не хотела оскорбить верующих и разжечь религиозную вражду. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 100 гривен штрафа. Кроме того, с осужденной взыщут более 14 тысяч гривен в качестве компенсации судебных расходов, в частности экспертизы. На данный момент приговор еще можно обжаловать.

Напомним, компания поставила внешней разведке программное обеспечение, которое не имело лицензии. За это ООО оштрафовали.

Также мы сообщали, что военнослужащий предложил другому бойцу за взятку получить увольнение со службы. За совершенное он должен заплатить почти 167 тысяч гривен штрафа.

суд правосудие соцсети религия ПЦУ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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