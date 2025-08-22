На Волині жінка тричі намагалась дати хабар патрульним і отримала великий штраф від суду

Поліціянтка біля патрульної машини. Ілюстративне фото: УНІАН

Волинський суд виніс вирок жінці, яка намагалась дати хабар поліціянтам. Патруль зупинив машину, а за кермом сиділа неповнолітня сусідка жінки.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з вироком суду, поліціянти зупинили автомобіль "ВАЗ 2109" між двома селами на Волині. За кермом перебувала малолітня дівчина, яка керувала автомобілем без відповідного посвідчення. Поліціянти почали оформлення протоколу про адміністративне правопорушення.

Супутниця водійки, прагнучи уникнути відповідальності для своєї сусідки, тричі пропонувала поліціянтам гроші, щоб ті закрили очі на порушення. Після отримання відмови та попередження про кримінальну відповідальність, жінка спробувала передати хабар у розмірі 3000 гривень, поклавши їх під бронежилет поліціянта.

За ці дії проти жінки було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.369 КК України (Пропозиція та надання службовій особі неправомірної вигоди).

Рішення суду

В суді жінка визнала свою вину, висловила щире каяття і просила суд врахувати її обставини та призначити справедливе покарання. Суд визнав жінку винною і призначив їй штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

