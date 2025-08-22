На Волыни женщина трижды пыталась дать взятку патрульным и получила большой штраф от суда

Полицейская возле патрульной машины. Иллюстративное фото: УНИАН

Волынский суд вынес приговор женщине, которая пыталась дать взятку полицейским. Патруль остановил машину, а за рулем сидела несовершеннолетняя соседка женщины.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно приговору суда, полицейские остановили автомобиль "ВАЗ 2109" между двумя селами на Волыни. За рулем находилась малолетняя девушка, которая управляла автомобилем без соответствующего удостоверения. Полицейские начали оформление протокола об административном правонарушении.

Спутница водителя, стремясь избежать ответственности для своей соседки, трижды предлагала полицейским деньги, чтобы те закрыли глаза на нарушения. После получения отказа и предупреждения об уголовной ответственности, женщина попыталась передать взятку в размере 3000 гривен, положив их под бронежилет полицейского.

За эти действия против женщины было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.369 УК Украины (предложение и предоставление должностному лицу неправомерной выгоды).

Решение суда

В суде женщина признала свою вину, выразила искреннее раскаяние и просила суд учесть ее обстоятельства и назначить справедливое наказание. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 17 тысяч гривен.

