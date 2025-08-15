Відео
Головна Новини дня На Полтавщині судили бійця за хабар — хотів залишитись в тилу

На Полтавщині судили бійця за хабар — хотів залишитись в тилу

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 03:32
Боєць ЗСУ хотів дати хабаря командиру, щоб не потрапити на фронт, але отримав вирок суду
Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

На Полтавщині судили бійця ЗСУ, який за хабар хотів уникнути відправлення на фронт. Суд визнав його винним та призначив великий штраф.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Лубенський міськрайонний суд з'ясував, що військовий запропонував командиру своєї військової частини хабар у розмірі 255 тисяч гривень. Ці кошти мали бути передані з метою впливу на прийняття рішення щодо залишення обвинуваченого в тиловій військовій частині та виключення його зі списків військовослужбовців, які направляються до бойових частин ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди" і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 35 700 гривень.

Раніше ми інформували про правоохоронця із Волинської області, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. За хабар він разом зі спільником допомагав ухилянтам виїхати з України.

А в Чернігові військовослужбовець пропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення з військової служби за станом здоров'я.

суд ЗСУ хабар армія Полтавська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
