Боєць ЗСУ хотів дати хабаря командиру, щоб не потрапити на фронт, але отримав вирок суду

На Полтавщині судили бійця ЗСУ, який за хабар хотів уникнути відправлення на фронт. Суд визнав його винним та призначив великий штраф.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Лубенський міськрайонний суд з'ясував, що військовий запропонував командиру своєї військової частини хабар у розмірі 255 тисяч гривень. Ці кошти мали бути передані з метою впливу на прийняття рішення щодо залишення обвинуваченого в тиловій військовій частині та виключення його зі списків військовослужбовців, які направляються до бойових частин ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди" і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 35 700 гривень.

Раніше ми інформували про правоохоронця із Волинської області, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. За хабар він разом зі спільником допомагав ухилянтам виїхати з України.

А в Чернігові військовослужбовець пропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення з військової служби за станом здоров'я.