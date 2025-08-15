Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Полтавщине судили бойца за взятку — хотел остаться в тылу

На Полтавщине судили бойца за взятку — хотел остаться в тылу

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 03:32
Боец ВСУ хотел дать взятку командиру, чтобы не попасть на фронт, но получил приговор суда
Боец ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

На Полтавщине судили бойца ВСУ, который за взятку хотел избежать отправки на фронт. Суд признал его виновным и назначил крупный штраф.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Лубенский горрайонный суд выяснил, что военный предложил командиру своей воинской части взятку в размере 255 тысяч гривен. Эти средства должны были быть переданы с целью влияния на принятие решения об оставлении обвиняемого в тыловой воинской части и исключения его из списков военнослужащих, направляемых в боевые части ВСУ.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды" и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 700 гривен.

Ранее мы информировали о правоохранителе из Волынской области, который наладил схему переправки военнообязанных за границу. За взятку он вместе с сообщником помогал уклонистам выехать из Украины.

А в Чернигове военнослужащий предлагал другому бойцу за взятку получить освобождение от военной службы по состоянию здоровья.

суд ВСУ взятка армия Полтавская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации