Боец ВСУ хотел дать взятку командиру, чтобы не попасть на фронт, но получил приговор суда

На Полтавщине судили бойца ВСУ, который за взятку хотел избежать отправки на фронт. Суд признал его виновным и назначил крупный штраф.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Лубенский горрайонный суд выяснил, что военный предложил командиру своей воинской части взятку в размере 255 тысяч гривен. Эти средства должны были быть переданы с целью влияния на принятие решения об оставлении обвиняемого в тыловой воинской части и исключения его из списков военнослужащих, направляемых в боевые части ВСУ.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды" и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 700 гривен.

Ранее мы информировали о правоохранителе из Волынской области, который наладил схему переправки военнообязанных за границу. За взятку он вместе с сообщником помогал уклонистам выехать из Украины.

А в Чернигове военнослужащий предлагал другому бойцу за взятку получить освобождение от военной службы по состоянию здоровья.