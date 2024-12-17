Ще п'ять дітей повернули з окупації на територію України

Повернення з окупованих територій. Фото ілюстративне: Дмитро Лубінець/Telegram

Ще п'ятеро українських дітей повернулися в Україну з російської окупації. Це вдалося завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та роботі партнерів Save Ukraine.

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна у четвер, 12 грудня.

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Серед тих, хто повернувся в Україну, — брат та сестра. Їм 6 та 10 років, і протягом трьох років ці діти не ходили ані в школу, ані в дитсадок.

"Через проукраїнську позицію батьки не віддавали дітей до російських закладів, просякнутих пропагандою", — зазначила Зарівна.

Повідомлення про повернення дітей. Фото: скриншот

В ізольованому від зовнішнього світу селі з початку повномасштабного вторгнення жила 10-річна Настя. Росіяни не дозволяли завозити будь-яку гуманітарну допомогу, навіть їжу, ліки та одяг.

"Неповнолітніх Ігоря, 15 років, та Дениса, 17 років, росіяни змусили пройти військовий вишкіл і вручили повістки для служби в армії РФ. Для хлопців повернення на підконтрольну Україні територію стало питанням життя та смерті", — заявила Зарівна.

Нагадаємо, ще одну дитину повернули з окупації на територію України. Сім'я Дмитра не змогла вчасно евакуюватися.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області колаборанти готують дітей до "СВО". Для цього провели конкурс на найкращий "козацький" кадетський корпус. Головною умовою для дітей було вміння керувати дронами.