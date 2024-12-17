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Жили в изоляции — еще пять украинских детей вернули в Украину

17 декабря 2024 22:57
Ольга Антоновская - редактор
Еще пять детей вернули из оккупации на территорию Украины
Возвращение с оккупированных территорий. Фото иллюстративное: Дмитрий Лубинец/Telegram
Ольга Антоновская - редактор

Еще пять украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации. Это удалось благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и работе партнеров Save Ukraine.

Об этом сообщила советница руководителя Офиса Президента Дарья Заровна в четверг, 12 декабря.

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Среди вернувшихся в Украину — брат и сестра. Им 6 и 10 лет и в течение трех лет эти дети не ходили ни в школу, ни в детсад.

"Из-за проукраинской позиции, родители не отдавали детей в российские учреждения пропитанные пропагандой", — отметила Заровна.

Возвращение детей с ВТО
Сообщение о возвращении детей. Фото: скриншот

В изолированном от внешнего мира деревне с начала полномасштабного вторжения жила 10-летняя Настя. Русские разрешали завозить любую гуманитарную помощь, даже еду, лекарства и одежду.

"Несовершеннолетних Игоря, 15 лет, и Дениса, 17 лет, россияне заставили пройти военную обучение и вручить повестки для службы в армии РФ. Для ребят возвращение на подконтрольную Украине территорию стало вопросом жизни и смерти", — заявила Заровна.

Напомним, еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины. Семья Дмитрия не смогла своевременно эвакуироваться.

На временно оккупированных территориях Луганской области коллаборанты готовят детей к "СВО". Для этого провели конкурс на лучший казацкий кадетский корпус. Главным условием для детей было умение управлять дронами.

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