Магнітні бурі 1 липня — Земля у збудженому стані

Головний біль. Фото: pexels, колаж: Новини.LIVE

У середу, 1 липня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Водночас суттєвих магнітних бур не очікується, але мінімальний вплив на самопочуття метеозалежних все ж існує.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 1 липня

Зазначається, що за останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Упродовж 24 годин на Сонці відбулися 12 спалахів класу С, але вони суттєво не впливають на Землю, та два спалахи класу М, більшим з яких став спалах М1,4.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Читайте також:

Головний біль у дівчини. Фото: Magnific

Сонячна активність на 1 липня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 67.

Вплив магнітних бур на самопочуття

У періоди магнітних бур деякі люди скаржаться на:

головний біль;

втому та сонливість;

перепади артеріального тиску;

дратівливість;

порушення сну.

У дні підвищеної сонячної активності потрібно більше відпочивати, відмовитись від шкідливих звичок, проводити час на свіжому повітрі та спати не менше 7-8 годин.

Раніше Новини.LIVE писали, що в липні буде дві потужні магнітні бурі. Вони можуть негативно вплинути на самопочуття людей та роботу техніки.

Також синоптики повідомляли, що з 2 липня в Україні очікується послаблення спеки. Також через наближення атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали та грози.