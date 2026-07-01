Магнитные бури 1 июля — Земля находится в возбужденном состоянии

Земля в возбужденном состоянии: прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 1 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. При этом существенных магнитных бурь не ожидается, но минимальное влияние на самочувствие метеозависимых людей все же имеется.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Магнитные бури 1 июля
Отмечается, что за последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло 12 вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю, а также две вспышки класса М, самой сильной из которых стала вспышка М1,4.
Как известно, солнечные вспышки M-класса относятся к средним по величине вспышкам. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 1 июля
- Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 67.
Влияние магнитных бурь на самочувствие
В периоды магнитных бурь некоторые люди жалуются на:
- головную боль;
- усталость и сонливость;
- перепады артериального давления;
- раздражительность;
- нарушения сна.
В дни повышенной солнечной активности нужно больше отдыхать, отказаться от вредных привычек, проводить время на свежем воздухе и спать не менее 7-8 часов.
Ранее Новини.LIVE писали, что в июле ожидаются две мощные магнитные бури. Они могут негативно повлиять на самочувствие людей и работу техники.
Также синоптики сообщали, что со 2 июля в Украине ожидается ослабление жары. Кроме того, из-за приближения атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы и грозы.