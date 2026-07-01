Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Земля в возбужденном состоянии: прогноз магнитных бурь на сегодня

Земля в возбужденном состоянии: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 13:55
Магнитные бури 1 июля — Земля находится в возбужденном состоянии
Головная боль. Фото: pexels, коллаж: Новини.LIVE

В среду, 1 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. При этом существенных магнитных бурь не ожидается, но минимальное влияние на самочувствие метеозависимых людей все же имеется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 1 июля

Отмечается, что за последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло 12 вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю, а также две вспышки класса М, самой сильной из которых стала вспышка М1,4.

Как известно, солнечные вспышки M-класса относятся к средним по величине вспышкам. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Читайте также:
null
Головные боли у девушки. Фото: Magnific

Солнечная активность на 1 июля

  • Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 67.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

В периоды магнитных бурь некоторые люди жалуются на:

  • головную боль;
  • усталость и сонливость;
  • перепады артериального давления;
  • раздражительность;
  • нарушения сна.

В дни повышенной солнечной активности нужно больше отдыхать, отказаться от вредных привычек, проводить время на свежем воздухе и спать не менее 7-8 часов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июле ожидаются две мощные магнитные бури. Они могут негативно повлиять на самочувствие людей и работу техники.

Также синоптики сообщали, что со 2 июля в Украине ожидается ослабление жары. Кроме того, из-за приближения атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы и грозы.

магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации