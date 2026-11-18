Сейсмограф фіксує коливання. Фото: Getty Images

У ніч проти 18 листопада жителі Одещини, Київщини, Вінниччини та Миколаївщини відчули землетрус магнітудою 5,3, епіцентр якого був у Румунії. Сейсмолог підкреслив, що землетруси в Україні фіксуватимуться у майбутньому, однак немає підстав очікувати на збільшення магнітуди поштовхів.

Про це заявив завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Богдан Купльовський під час прямого ефіру Ранок.LIVE.

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Сейсмолог прокоментував землетрус в Україні

Богдан Купльовський повідомив, що на територію України найбільше впливають землетруси з румунської зони Вранча, а також із Криму та Карпат.

"В регіоні Вранча, в Румунії, ці землетруси відчутні на території України через те, що в них глибина досить велика, 120 кілометрів. Такий землетрус магнітудою 5,3. Це відноситься до помірних. Зона Вранча в той час може генерувати досить сильніші землетруси", — сказав він.

Чи загрожують сильні поштовхи Києву

Сейсмолог наголосив, що землетруси в Україні відбуватимуться й надалі:

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"Такі землетруси відбуваються завжди, постійно. І нам, поки що, взагалі вся світова наука не може спрогнозувати точний час виникнення землетрусу, але ми можемо спрогнозувати місце його виникнення і прояви", — наголосив сейсмолог

За його словами, Київ розташований у п'ятибальній зоні сейсмічного районування. Тому під час проєктування будівель та інфраструктурних об'єктів враховують можливість підземних поштовхів.

"Всі проєкти, які йдуть більше СС-2, спроєктовані з врахуванням, що такі землетруси там будуть відбуватися. І не те, що відбуватимуться, а вони точно будуть відбуватися", — наголосив він.

Також експерт пояснив, що магнітуда землетрусу та інтенсивність його відчуття — різні показники. Перша характеризує енергію поштовхів, а друга — силу їхнього прояву на конкретній території.

Ми писали, що на Одещині у середу, 18 листопада відчули землетрус. Епіцентр землетрусу розташовувався в Румунії, приблизно за 316 км від Одеської області.

Новини.LIVE інформували, що 30 жовтня на Полтавщині місцеві жителі також відчули підземні поштовхи. Сила землетрусу сягнула 3,2 бала за шкалою Ріхтера.