Сейсмограф фиксирует колебания. Фото: Getty Images

В ночь на 18 ноября жители Одесской, Киевской, Винницкой и Николаевской областей ощутили землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого находился в Румынии. Сейсмолог подчеркнул, что землетрясения в Украине будут фиксироваться и в будущем, однако оснований ожидать увеличения магнитуды подземных толчков нет.

Об этом заявил заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Богдан Куплевский во время прямого эфира Ранок.LIVE.

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Сейсмолог прокомментировал землетрясение в Украине

Богдан Куплевский сообщил, что на территорию Украины наибольшее влияние оказывают землетрясения из румынской зоны Вранча, а также из Крыма и Карпат.

"В регионе Вранча, в Румынии, эти землетрясения ощущаются на территории Украины из-за того, что их глубина достаточно велика — 120 километров. Такое землетрясение магнитудой 5,3 относится к умеренным. Зона Вранча при этом может генерировать значительно более сильные землетрясения", — сказал он.

Угрожают ли сильные толчки Киеву

Сейсмолог подчеркнул, что землетрясения в Украине будут происходить и в дальнейшем:

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"Такие землетрясения происходят всегда, постоянно. И пока что ни одна наука в мире не может предсказать точное время возникновения землетрясения, но мы можем предсказать место его возникновения и проявления", — подчеркнул сейсмолог

По его словам, Киев расположен в пятибалльной зоне сейсмического районирования. Поэтому при проектировании зданий и инфраструктурных объектов учитывается возможность подземных толчков.

"Все проекты, которые превышают СС-2, спроектированы с учетом того, что такие землетрясения там будут происходить. И не просто будут происходить, а они точно будут происходить", — подчеркнул он.

Также эксперт пояснил, что магнитуда землетрясения и интенсивность его ощущения — разные показатели. Первая характеризует энергию толчков, а вторая — силу их проявления на конкретной территории.

Мы писали, что в Одесской области в среду, 18 ноября, ощущалось землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в Румынии, примерно в 316 км от Одесской области.

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в Полтавской области местные жители также ощутили подземные толчки. Сила землетрясения достигла 3,2 балла по шкале Рихтера.