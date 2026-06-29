Землетруси у Венесуелі: кількість загиблих наближається до 1500

Наслідки землетрусу у Венесуелі. Фото: REUTERS/Maxwell Briceno

Карина Приходько Редактор

Кількість жертв землетрусу у Венесуелі наближається до 1500. Наразі ще тривають рятувальні роботи, людей дістають з-під завалів. Найбільше постраждав прибережний штат Ла-Гуайра.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Землетрус у Венесуелі

Голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес розповіли, що станом на 28 червня було відомо про 1 450 загиблих. Ще близько 3 150 осіб зазнали поранень, а 12 721 покинули свої домівки через екологічне лихо. Загалом зруйновано 774 будівлі.

Руйнування внаслідок землетрусу. Фото: REUTERS

За даними уряду, з-під завалів врятували 33 особи, серед яких були діти. Однак ще десятки тисяч людей залишаються зниклими безвісти, їх шукають під завалами. До рятувальних робіт долучилися понад 2,6 тис. іноземних фахівців.

В Ла-Гуайрі на ще на один тиждень призупиниои шкільні заняття, а електропостачання в штаті відновили на 75%.

Водночас Геологічна служба США підрахувала, що внаслідок землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5 бала можливі понад 10 000 смертей. Вони одні з найсмертоносніших у Латинській Америці минулого століття.

Як писали Новини.LIVE, у Венесуелі рятувальники дістали з-під завалів 11-річного хлопчика, який пробув там понад 70 годин. Ця операція дала надію знайти інших постраждалих, які можуть залишатися під руїнами.

Зазначимо на місці тривають рятувлаьні роботи. Економічні збитки від катастрофи оцінюються приблизно у 6,7 млрд доларів, а масштаби руйнувань є безпрецедентними.