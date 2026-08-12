Зеленський: звільнено 745 км кв на Олександрівському напрямку

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Українські військові за час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів території та повернули під контроль України 26 населених пунктів. За цей період російські війська зазнали значних втрат — щонайменше 9550 окупантів загинули, ще понад 6600 дістали поранення.

Про це президент Зеленський написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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