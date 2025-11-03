Відео
Зеленський звернувся до воїнів інженерних військ та подякував їм

Дата публікації: 3 листопада 2025 11:50
Оновлено: 12:10
Зеленський привітав воїнів із Днем інженерних військ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У День інженерних військ, 3 листопада, Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів та подякував їм за оборону країни. Зокрема, глава держави акцентував на важливості їхньої роботи для захисту держави.

Про це український лідер написав у Telegram.

Інженерні війська України. Фото: Зеленський/Telegram

Привітання Зеленського з Днем інженерних військ

У понеділок, 3 листопада, Президент України привітав воїнів з Днем інженерних військ та подякував їм за професійну роботу. 

"Важливі результати для України на фронті здобуваються завдяки професійній роботі багатьох воїнів, які є частиною різних складових нашої оборони. Воїни інженерних військ серед таких. Мости, переправи, мінування — це їхня життєво важлива робота.

Під вогнем, без відпочинку працюють, створюють захист і підтримують воїнів інших складових Сил оборони та безпеки. Дякую за щоденну службу. Дякую за фаховість. З Днем інженерних військ України!" — привітав Зеленський.

Сирський привітання
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Привітання Сирського з Днем інженерних військ

"Сьогодні ми відзначаємо День інженерних військ. Кажуть, інженерні підрозділи йдуть попереду перших. І це справді так", — зазначив Сирський.

Зокрема, він нагадав, що під час Харківської та Курської операцій саме інженери, під вогнем, на своїй техніці пробивали проходи в мінних полях противника, через які потім ішли штурмові й піхотні підрозділи. Згодом світ дізнався про сміливі, героїчні, а головне — чітко організовані та здійснені українські наступальні операції.

Крім того, Сирський розповів, що інженерні війська також створюють мінно-вибухові загородження, щоб російські загарбники не пройшли. Зводять фортифікації, облаштовують позиції, наводять понтонні переправи, здійснюють розмінування, знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

"Я пригадую, як зі сльозами на очах наші співвітчизники на звільнених від окупантів територіях України зустрічали наших військових інженерів, які розміновували українські села та міста, розбирали російські завали. Разом із приходом військових інженерів у деокуповані населені пункти повертається мирне життя. 

У цей день згадаймо всіх військовослужбовців інженерних військ ЗС України, які поклали свої життя у війні з проклятими російськими окупантами. Вічна памʼять і вічна слава лицарям-інженерам!  

Шановні військові інженери Збройних сил України! Щиро дякую вам за служіння українському народові, професіоналізм і самовідданість!" — привітав Сирський.

Нещодавно Сирський розповів, як воїни ЗСУ тримають оборону в Покровську.

Раніше Сирський прокоментував заяви про оточення Покровська і Куп'янська.

Володимир Зеленський ЗСУ інженери війна в Україні Олександр Сирський
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
