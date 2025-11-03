Видео
Україна
Видео

Зеленский обратился к воинам инженерных войск и поблагодарил их

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 11:50
обновлено: 12:10
Зеленский поздравил воинов с Днем инженерных войск
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В День инженерных войск, 3 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к воинам и поблагодарил их за оборону страны. В частности, глава государства акцентировал на важности их работы для защиты государства.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Зеленський привітання
Инженерные войска Украины. Фото: Зеленский/Telegram

Поздравление Зеленского с Днем инженерных войск

В понедельник, 3 ноября, Президент Украины поздравил воинов с Днем инженерных войск и поблагодарил их за профессиональную работу.

"Важные результаты для Украины на фронте приобретаются благодаря профессиональной работе многих воинов, которые являются частью различных составляющих нашей обороны. Воины инженерных войск среди таких. Мосты, переправы, минирование — это их жизненно важная работа.

Под огнем, без отдыха работают, создают защиту и поддерживают воинов других составляющих Сил обороны и безопасности. Спасибо за ежедневную службу. Спасибо за профессионализм. С Днем инженерных войск Украины!" — поздравил Зеленский.

Сирський привітання
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Поздравление Сырского с Днем инженерных войск

"Сегодня мы отмечаем День инженерных войск. Говорят, инженерные подразделения идут впереди первых. И это действительно так", — отметил Сырский.

В частности, он напомнил, что во время Харьковской и Курской операций именно инженеры, под огнем, на своей технике пробивали проходы в минных полях противника, через которые потом шли штурмовые и пехотные подразделения. Впоследствии мир узнал о смелых, героических, а главное — четко организованных и осуществленных украинских наступательных операциях.

Кроме того, Сырский рассказал, что инженерные войска также создают минно-взрывные заграждения, чтобы российские захватчики не прошли. Возводят фортификации, обустраивают позиции, наводят понтонные переправы, осуществляют разминирование, обезвреживают взрывоопасные предметы.

"Я вспоминаю, как со слезами на глазах наши соотечественники на освобожденных от оккупантов территориях Украины встречали наших военных инженеров, которые разминировали украинские села и города, разбирали российские завалы. Вместе с приходом военных инженеров в деоккупированные населенные пункты возвращается мирная жизнь.

В этот день вспомним всех военнослужащих инженерных войск ВС Украины, которые положили свои жизни в войне с проклятыми российскими оккупантами. Вечная память и вечная слава рыцарям-инженерам!

Уважаемые военные инженеры Вооруженных сил Украины! Искренне благодарю вас за служение украинскому народу, профессионализм и самоотверженность!" — поздравил Сырский.

Недавно Сырский рассказал, как воины ВСУ держат оборону в Покровске.

Ранее Сырский прокомментировал заявления об окружении Покровска и Купянска.

Владимир Зеленский ВСУ инженеры война в Украине Александр Сырский
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
