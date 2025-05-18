День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу — Зеленський зробив заяву

Український лідер Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу у неділю, 18 травня, зробив заяву. За його словами, Крим, як і вся Україна, має бути вільним.

Про це глава держави написав у Telegram.

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Український лідер зазначив, що сьогодні день, який нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння. За його словами, 81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу.

Меморіал пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Києві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський наголосив, що цілий народ вигнали з рідної землі та кинули в дорогу, яка стала смертним вироком для багатьох родин. Щонайменше третина кримськотатарського народу загинула внаслідок хвороб, голоду, виснаження та нелюдського поводження.

"Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у Москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися. Але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні шануємо пам’ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу.

"Пам’ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю", — зауважив глава держави.

Зеленський додав, що імперії завжди падають.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Нещодавно у центрі Києва відкрилась експозиція "Все заради Криму" до Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.