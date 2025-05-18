День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — Зеленский сделал заявление

Украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымскотатарского народа в воскресенье, 18 мая, сделал заявление. По его словам, Крым, как и вся Украина, должен быть свободным.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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Что заявил Зеленский

Украинский лидер отметил, что сегодня день, который напоминает, почему любые жестокие империи заслуживают падения. По его словам, 81 год назад советская власть начала депортацию крымскотатарского народа.

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Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Киеве. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отметил, что целый народ изгнали с родной земли и бросили в дорогу, которая стала смертным приговором для многих семей. По меньшей мере треть крымскотатарского народа погибла в результате болезней, голода, истощения и бесчеловечного обращения.

"Трагедия, которая стала возможной из-за преступной тоталитарной системы и безнаказанности вождей в Москве. Трагедия, которая никогда не должна была бы повториться. Но произошла еще одна российская оккупация Крыма в 2014 году, и теперь снова тысячи семей, к сожалению, разделены. Опять надо бороться за свободу и собственный дом", — подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что сегодня чтим память всех жертв депортации крымскотатарского народа.

"Помним, как важно, что народ смог вернуться домой. Работаем, чтобы защитить наше независимое государство, всех наших людей, всю нашу землю", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что империи всегда падают.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Недавно в центре Киева открылась экспозиция "Все ради Крыма" ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.