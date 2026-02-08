Відео
Головна Новини дня Зеленський звернувся до партнерів із закликом підтримати Україну

Зеленський звернувся до партнерів із закликом підтримати Україну

Дата публікації: 8 лютого 2026 20:01
Зеленський анонсував активну роботу з партнерами
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен із партнерів повинен усвідомлювати свою силу та можливість підтримати Україну. Він анонсував активну роботу найближчими тижнями.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Робота України з партнерами

Глава держави наголосив, що ракети для протиповітряної оборони потрібні щодня. За його словами, захист від російської балістики необхідний кожен день.

Зеленський зазначив, що сьогодні знову окупанти завдали удару балістикою по Київській області.

"Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни. Я хочу подякувати всім, хто з Україною", — каже він.

Президент заявив, що найближчі тижні будуть активними в роботи з партнерами. За його словами, потрібні результати.

Нагадаємо, Зеленський розповів, які системи протиповітряної оборони наразі має Україна.

А ввечері, 8 лютого, у Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували балістичними ракетами.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
