Зеленский анонсировал активную работу с партнерами

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый из партнеров должен осознавать свою силу и возможность поддержать Украину. Он анонсировал активную работу в ближайшие недели.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Работа Украины с партнерами

Глава государства подчеркнул, что ракеты для противовоздушной обороны нужны ежедневно. По его словам, защита от российской баллистики необходима каждый день.

Зеленский отметил, что сегодня снова оккупанты нанесли удар баллистикой по Киевской области.

"Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночку и без помощи в условиях таких ударов и такой войны. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной", — говорит он.

Президент заявил, что ближайшие недели будут активными в работе с партнерами. По его словам, нужны результаты.

Напомним, Зеленский рассказал, какие системы противовоздушной обороны сейчас имеет Украина.

А вечером, 8 февраля, в Киеве раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали баллистическими ракетами.