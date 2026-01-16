Зеленський зустрівся зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею — що відомо

Зустріч Володимира Зеленського з Дайгою Міерінею. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею під час її візиту до Києва. Вони обговорили дипломатичну ситуацію та подальше співробітництво між країнами.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 16 січня.

