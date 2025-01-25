Зустріч Зеленського та Санду — про що говорили лідери країн

Президент України Володимир Зеленський та лідерка Молдови Майя Санду. Фото: скриншот з відео

Президентка Молдови Майя Санду у суботу, 25 січня, приїхала до Києва з робочим візитом. В Україні вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями.

На пресбрифінгу лідерів країн після зустрічі побував кореспондент Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського та Санду

Зеленський зауважив на нестабільній ситуації в Молдові та наголосив, що між нашими країнами є взаємна підтримка. На його думку, відносини України та Молдови є прикладом того, який має бути між сусідніми країнами.

Перше, що лідери країн обговорювали стала безпека. Україна вдячна Молдові за підтримку суверенітету та цілісності, також йшлося про енергетику. Росія створила в Молдові штучну енергетичну кризу та "тримає в заручниках" Придністров'я.

Зеленський заявив, що ми готові допомогти сусідній країні вугіллям та відправити свій персонал на молдовську електростанцію на лівому березі Дністра. Водночас він запропонував різні варіанти співпраці у цій галузі.

За словами президента, за допомогою українських працівників електростанція зможе виробляти два гігавати, що в десять разів більше, аніж вона виробляє зараз. У такому випадку ціна може бути формальною, бо ці всі гігавати можна розподілити між Молдовою, Придністров'ям та Україною.

Нагадаємо, сьогодні вранці Санду оприлюднила відео з потягу, яким прямувала до Києва. До української столиці її запросив президент Зеленський у свій 47-й день народження.

Також Санду повідомила, що метою візиту є демонстрація продовження підтримки України.