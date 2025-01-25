Встреча Зеленского и Санду - о чем говорили лидеры стран

Зеленский встретился с Санду — основной темой стала энергетика
Президентка Молдовы Майя Санду в субботу, 25 января, приехала в Киев с рабочим визитом. В Украине она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.
На пресс-брифинге лидеров стран после встречи побывал корреспондент Новини.LIVE.
Встреча Зеленского и Санду
Зеленский отметил нестабильную ситуацию в Молдове и подчеркнул, что между нашими странами есть взаимная поддержка. По его мнению, отношения Украины и Молдовы является примером того, как должно быть между соседними странами.
Первое, что лидеры стран обсуждали — стала безопасность. Украина благодарна Молдове за поддержку суверенитета и целостности, а также речь шла об энергетике. Россия создала в Молдове искусственный энергетический кризис и "держит в заложниках" Приднестровье.
Зеленский заявил, что мы готовы помочь соседней стране углем и отправить свой персонал на молдавскую электростанцию на левом берегу Днестра. В то же время он предложил различные варианты сотрудничества в этой области.
По словам президента, с помощью украинских работников электростанция сможет производить два гигаватта, что в десять раз больше, чем она производит сейчас. В таком случае цена может быть формальной, потому что эти все гигаватты можно распределить между Молдовой, Приднестровьем и Украиной.
Напомним, сегодня утром Санду обнародовала видео из поезда, которым направлялась в Киев. В украинскую столицу ее пригласил президент Зеленский в свой 47-й день рождения.
Также Санду сообщила, что целью визита является демонстрация продолжения поддержки Украины.
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