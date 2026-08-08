Зеленський зустрівся з президентом Сербії у Белграді: заплановані переговори тет-а-тет

Президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич. Фото: Reuters

Олександр Шорохов Редактор

Володимир Зеленський у Белграді розпочав офіційну зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем. Програма сьогоднішнього дня передбачає переговори тет-а-тет, розширене засідання делегацій, підписання меморандуму та спільну пресконференцію.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Перший візит до Сербії

Президент Володимир Зеленський вперше за час своєї каденції прибув до Сербії та анонсував важливі переговори на найвищому рівні.

Також під час візиту заплановані важливі переговори не тільки з президентом Сербії Александаром Вучичем, але й із прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Під час переговорів йтиметься про війну в Україні, розширення економічних зв’язків між Україною та Сербією та відносини з Європейським Союзом.

Після переговорів запланована зустріч із пресою.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Україна домовляється з Сербією про вільну торгівлю. Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами та вважає, що вони мають бути сильними і з потенціалом для розвитку.

Також ми писали, що Александар Вучич готовий продавати зброю будь-якій європейській країні, навіть якщо після цього ця зброя буде передана ЗСУ. Він заявив, що його країна здатна виробляти значний обсяг боєприпасів, перевищуючи навіть виробничі потужності Франції.