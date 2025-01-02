Зеленський 2 січня зустрівся з Сибігою та Ковалем

Володимир Зеленський під час зустрічі з міністрами. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 січня, зустрівся з міністром закордонних справ та аграрної політики України щодо візиту в Сирію. Розмова стосувалася результатів переговорів у Дамаску.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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Зустріч Зеленського з міністрами

Зеленський розповів, що зустріч з міністрами була присвячена візиту в Сирію, а також результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.

"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною", — наголосив президент.

Крім того, глава держави наголосив, що більше стабільності на Близькому Сході — це більше миру й торгівлі для всіх партнерів.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 31 грудня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Тупікова на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Крім того, президент звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Його замінить Тимур Ткаченко.