Зеленський 2 січня зустрівся з Сибігою та Ковалем

Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 січня, зустрівся з міністром закордонних справ та аграрної політики України щодо візиту в Сирію. Розмова стосувалася результатів переговорів у Дамаску.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
Зустріч Зеленського з міністрами
Зеленський розповів, що зустріч з міністрами була присвячена візиту в Сирію, а також результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.
"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною", — наголосив президент.
Крім того, глава держави наголосив, що більше стабільності на Близькому Сході — це більше миру й торгівлі для всіх партнерів.
Нагадаємо, 31 грудня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Тупікова на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Крім того, президент звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Його замінить Тимур Ткаченко.
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