Зеленский 2 января встретился с Сибигой и Ковалем

Владимир Зеленский на встречи с министрами. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 января, встретился с министром иностранных дел и аграрной политики Украины по поводу визита в Сирию. Разговор касался результатов переговоров в Дамаске.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с министрами

Зеленский рассказал, что встреча с министрами была посвящена визиту в Сирию, а также результатам переговоров в Дамаске, безопасным и экономическим перспективам.

"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми готовыми поддержать партнерами. Будем коммуникировать с европейцами и Америкой, чтобы поддержка была максимально сильной", — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что больше стабильности на Ближнем Востоке — это больше мира и торговли для всех партнеров.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 31 декабря Зеленский подписал указ о назначении Андрея Тупикова на должность начальника Департамента по контрразведке Службы безопасности Украины.

Кроме того, президент уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Его заменит Тимур Ткаченко.