Україна
Зеленський зустрівся з керівниками сфери оборони — що обговорили

Зеленський зустрівся з керівниками сфери оборони — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 20:13
Оновлено: 20:13
Зеленський зустрівся з керівниками сфери оборони — подробиці
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівників усієї сфери оборони та безпеки України. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із ключовими керівниками усієї сфери оборони та безпеки. Зокрема, глава держави заслухав доповідь розвідок.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:
Зеленський
Зеленський обговорює важливі питання із керівниками сфери оборони та безпеки. Фото: Зеленський/Telegram

Зустріч Зеленського із представниками сфери оборони

Володимир Зеленський поінформував, що провів зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України. Також він заслухав доповіді розвідок — ГУР і Служби зовнішньої розвідки України — щодо російської спроможності продовжувати війну та планів на найближчі місяці.

Під час зустрічі очільник української розвідки Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант.

Наразі Росія провалила черговий визначений російським диктатором Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені.

Своєю чергою, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора. А також щодо економічної ситуації.

Президент Зеленський зазначив, що висновки зроблені. За його словами, вдалося визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів. Глава держави додав, що буде доповнено план оборонних заходів на зимові місяці.

"Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій — спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання. Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України", — підсумував український лідер.

Ситуація на фронті
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на фронті та втрати ворога біля Покровська.

Раніше у Збройних силах України зробили заяву щодо імітації захоплення Мирнограда.

Володимир Зеленський оборонна сфера Кирило Буданов війна в Україні ГУР
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
