Україна
Росіяни імітують захоплення Мирнограда — ЗСУ зробили заяву

Росіяни імітують захоплення Мирнограда — ЗСУ зробили заяву

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:14
Оновлено: 14:40
Бої в Мирнограді — 7 ДШВ знищила російський прапор та піхотинців
Російський прапор висить на шахті у Мирнограді. Фото: кадр з відео

У 7-й Десантно-штурмовій бригаді повідомили, що Мирноград і надалі перебуває під контролем Сил оборони України. Попри спроби російських військових імітувати здобутки на фронті, ситуація в місті залишається під контролем українських підрозділів.

Про це повідомила пресслужба 7 корпусу ДШВ.

Читайте також:

Хто контролює Мирноград 

Напередодні окупанти застосували так звану тактику "флагоштока" — російські військові підняли свій триколор на території шахти "Мирноградвугілля", яка розташована на південно-східній околиці міста.

За задумом ворога, це мало б викликати інформаційно-психологічний тиск на оборонців Покровської агломерації та створити враження, ніби росіяни нібито зайшли у місто й утримують позиції. Насправді ж вони не мали можливості закріпитися на цій ділянці.

Військовослужбовці 38-ї окремої бригади морської піхоти застосували FPV-дрон і знищили російський прапор. Двох піхотинців Росії, які піднімали триколор, українські військові виявили та також ліквідували.

"Загалом ситуація у Мирнограді – складна. Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто. Але наші військові в результаті злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів", — пояснили військові. 

Нагадаємо, росіяни не припинять штурми на Покровському напрямку

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов пояснив, що відбувається у Мирнограді та де тривають найжорсткіші бої.

Донецька область війна ситуація на фронті Мирноград
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
