Головна Новини дня Нові штурми біля Покровська — ЗСУ тримають оборону

Нові штурми біля Покровська — ЗСУ тримають оборону

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 21:00
Оновлено: 21:00
Під Покровськом відбито 52 атаки росіян за сьогодні — деталі
ЗСУ тримають оборону Покровська. Фото: Getty Images

Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати позиції на Покровському напрямку, попри інтенсивні атаки противника. Лише за добу 8 листопада українські війська відбили 80 атак ворога на сході, зокрема 57 — під Покровськом, де тривають запеклі вуличні бої.

Про це повідомила пресслужба Угруповання військ "Схід" у суботу, 8 листопада.

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку

Від початку дня підрозділи Сил оборони у зоні відповідальності угруповання "Схід" відбили десятки спроб росіян просунутися вперед. На Покровському напрямку ворог намагався прорвати українську оборону 57 разів, але усі спроби закінчилися невдачею.

У Покровську тривають активні пошуково-ударні операції, спрямовані на виявлення та ліквідацію російських підрозділів. Ворог безуспішно намагається прорватися на північні околиці міста, однак ЗСУ впевнено тримають лінію. Українські штурмові групи діють безпосередньо в міській забудові, знищуючи екіпажі ворожих безпілотників.

Нові штурми біля Покровська — ЗСУ тримають оборону - фото 1
Допис ОТУ "Схід" у Facebook. Фото: скриншот

"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком", — йдеться у повідомленні.

Окрім Покровська, противник намагається вести наступальні дії поблизу Мирнограда, однак успіху не має. ЗСУ міцно утримують свої позиції та не дають ворогу можливості закріпитися на околицях міста.

Нагадаємо, що російські війська намагаються перегрупуватися в районі Покровська та Мирнограда, сповільнивши свої дії після значних втрат.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський назвав захоплення Покровська головною метою ворога на цьому напрямку.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
