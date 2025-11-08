Под Покровском отбито 52 атаки россиян за сегодня — детали

ВСУ держат оборону Покровска. Фото: Getty Images

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать позиции на Покровском направлении, несмотря на интенсивные атаки противника. Только за сутки 8 ноября украинские войска отбили 80 атак врага на востоке, в том числе 57 — под Покровском, где продолжаются ожесточенные уличные бои.

Об этом сообщила пресс-служба Группировки войск "Восток" в субботу, 8 ноября.

Ситуация на Покровском направлении

С начала дня подразделения Сил обороны в зоне ответственности группировки "Восток" отбили десятки попыток россиян продвинуться вперед. На Покровском направлении враг пытался прорвать украинскую оборону 57 раз, но все попытки закончились неудачей.

В Покровске продолжаются активные поисково-ударные операции, направленные на выявление и ликвидацию российских подразделений. Враг безуспешно пытается прорваться на северные окраины города, однако ВСУ уверенно держат линию. Украинские штурмовые группы действуют непосредственно в городской застройке, уничтожая экипажи вражеских беспилотников.

Сообщение ОТГ "Восток" в Facebook. Фото: скриншот

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом", — говорится в сообщении.

Кроме Покровска, противник пытается вести наступательные действия вблизи Мирнограда, однако успеха не имеет. ВСУ прочно удерживают свои позиции и не дают врагу возможности закрепиться в окрестностях города.

Напомним, что российские войска пытаются перегруппироваться в районе Покровска и Мирнограда, замедлив свои действия после значительных потерь.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский назвал захват Покровска главной целью врага на этом направлении.