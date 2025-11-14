Бои в Мирнограде — 7 ДШВ уничтожила российский флаг и пехотинцев

Российский флаг висит на шахте в Мирнограде. Фото: кадр из видео

В 7-й Десантно-штурмовой бригаде сообщили, что Мирноград и в дальнейшем находится под контролем Сил обороны Украины. Несмотря на попытки российских военных имитировать достижения на фронте, ситуация в городе остается под контролем украинских подразделений.

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса ДШВ.

Кто контролирует Мирноград

Накануне оккупанты применили так называемую тактику "флагоштока" - российские военные подняли свой триколор на территории шахты "Мирноградуголь", которая расположена на юго-восточной окраине города.

По замыслу врага, это должно было бы вызвать информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать впечатление, будто россияне якобы зашли в город и удерживают позиции. На самом деле они не имели возможности закрепиться на этом участке.

Военнослужащие 38-й отдельной бригады морской пехоты применили FPV-дрон и уничтожили российский флаг. Двух пехотинцев России, которые поднимали триколор, украинские военные обнаружили и также ликвидировали.

"В целом ситуация в Мирнограде — сложная. Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов", — пояснили военные.

Напомним, россияне не прекратят штурмы на Покровском направлении.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев объяснил, что происходит в Мирнограде и где продолжаются жесткие бои.