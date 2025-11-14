Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне имитируют захват Мирнограда — ВСУ сделали заявление

Россияне имитируют захват Мирнограда — ВСУ сделали заявление

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 14:14
обновлено: 14:13
Бои в Мирнограде — 7 ДШВ уничтожила российский флаг и пехотинцев
Российский флаг висит на шахте в Мирнограде. Фото: кадр из видео

В 7-й Десантно-штурмовой бригаде сообщили, что Мирноград и в дальнейшем находится под контролем Сил обороны Украины. Несмотря на попытки российских военных имитировать достижения на фронте, ситуация в городе остается под контролем украинских подразделений.

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса ДШВ. 

Реклама
Читайте также:

Кто контролирует Мирноград

Накануне оккупанты применили так называемую тактику "флагоштока" - российские военные подняли свой триколор на территории шахты "Мирноградуголь", которая расположена на юго-восточной окраине города.

По замыслу врага, это должно было бы вызвать информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать впечатление, будто россияне якобы зашли в город и удерживают позиции. На самом деле они не имели возможности закрепиться на этом участке.

Военнослужащие 38-й отдельной бригады морской пехоты применили FPV-дрон и уничтожили российский флаг. Двух пехотинцев России, которые поднимали триколор, украинские военные обнаружили и также ликвидировали.

"В целом ситуация в Мирнограде — сложная. Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов", — пояснили военные.

Напомним, россияне не прекратят штурмы на Покровском направлении.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев объяснил, что происходит в Мирнограде и где продолжаются жесткие бои.

Донецкая область ситуация на фронте Мирноград
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации