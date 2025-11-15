Зеленский встретился с руководителями сферы обороны — подробности
В субботу, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми руководителями всей сферы обороны и безопасности. В частности, глава государства заслушал доклад разведок.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с представителями сферы обороны
Владимир Зеленский проинформировал, что провел встречу ключевых руководителей всей сферы обороны и безопасности Украины. Также он заслушал доклады разведок — ГУР и Службы внешней разведки Украины — о российской способности продолжать войну и планах на ближайшие месяцы.
Во время встречи глава украинской разведки Кирилл Буданов доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.
Сейчас Россия провалила очередной определенный российским диктатором Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены.
В свою очередь, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении руководителя государства-агрессора. А также об экономической ситуации.
Президент Зеленский отметил, что выводы сделаны. По его словам, удалось определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель. Глава государства добавил, что будет дополнен план оборонных мероприятий на зимние месяцы.
"Продолжим и применение наших дальнобойных санкций — специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи. Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию. Спасибо всем, кто на защите Украины", — подытожил украинский лидер.
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте и потерях врага возле Покровска.
Ранее в Вооруженных силах Украины сделали заявление об имитации захвата Мирнограда.
Читайте Новини.LIVE!