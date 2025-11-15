Зеленский встретился с руководителями сферы обороны — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителей всей сферы обороны и безопасности Украины. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми руководителями всей сферы обороны и безопасности. В частности, глава государства заслушал доклад разведок.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский обсуждает важные вопросы с руководителями сферы обороны и безопасности. Фото: Зеленский/Telegram

Встреча Зеленского с представителями сферы обороны

Владимир Зеленский проинформировал, что провел встречу ключевых руководителей всей сферы обороны и безопасности Украины. Также он заслушал доклады разведок — ГУР и Службы внешней разведки Украины — о российской способности продолжать войну и планах на ближайшие месяцы.

Во время встречи глава украинской разведки Кирилл Буданов доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.

Сейчас Россия провалила очередной определенный российским диктатором Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены.

В свою очередь, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении руководителя государства-агрессора. А также об экономической ситуации.

Президент Зеленский отметил, что выводы сделаны. По его словам, удалось определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель. Глава государства добавил, что будет дополнен план оборонных мероприятий на зимние месяцы.

"Продолжим и применение наших дальнобойных санкций — специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи. Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию. Спасибо всем, кто на защите Украины", — подытожил украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте и потерях врага возле Покровска.

Ранее в Вооруженных силах Украины сделали заявление об имитации захвата Мирнограда.