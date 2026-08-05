Зеленський зустрівся з главою МЗС Латвії та обговорив ППО, порти й євроінтеграцію

Володимир Зеленський і Байба Браже. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка вже вшосте від початку повномасштабної війни прибула до України. За словами глави держави, він поінформував латвійську сторону про наслідки чергового російського удару та обговорив подальшу підтримку України.

Про це повідомляється на сайті ОП, передає Новини.LIVE.

Зеленський поінформував Латвію про наслідки російської атаки

Президент зазначив, що особливо цінує візити партнерів до України в умовах постійних російських атак.

Володимир Зеленський і дипломати. Фото: ОП

Він звернув увагу, що Браже прибула до Києва після візиту до Одеси, де також провела низку зустрічей.

"Сьогодні в Україні вже вшосте міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. І важливо, що міністерка приїхала до Києва з Одеси, де в неї була повноцінна програма візиту. Завжди вдячні тим партнерам, які тут, в Україні, і разом із нашими людьми — підтримують та проходять через російські удари. Особливо, коли Росія кожного дня брязкає балістикою", — наголосив Зеленський.

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Латвійська делегація. Фото: ОП

За словами президента, під час переговорів сторони обговорили реалізацію програм PURL та SAFE, питання продовольчої безпеки, російські атаки на українські морські порти, підтримку європейської інтеграції України, а також відкриття ще чотирьох переговорних кластерів на шляху до вступу в Європейський Союз.

Зеленський також подякував Латвії за незмінну підтримку України від початку повномасштабної війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що після чергової масованої атаки Росії Україна активізувала роботу з міжнародними партнерами, щоб прискорити постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. За його словами, Київ веде переговори з країнами, які мають необхідні ракети та можуть допомогти із захистом українського неба.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський провів нараду за участю військового командування, керівництва Міністерства оборони, спеціальних служб та представників Офісу Президента. Під час засідання обговорили ситуацію на фронті, а також погодили нові далекобійні заходи для посилення тиску на Росію.