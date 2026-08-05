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Главная Новости дня Зеленский встретился с главой МИД Латвии и обсудил вопросы ПВО и евроинтеграции Украины

Зеленский встретился с главой МИД Латвии и обсудил вопросы ПВО и евроинтеграции Украины

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 22:58
Зеленский встретился с главой МИД Латвии и обсудил вопросы ПВО, портов и евроинтеграции
Владимир Зеленский и Байба Браже. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, которая уже в шестой раз с начала полномасштабной войны прибыла в Украину. По словам главы государства, он проинформировал латвийскую сторону о последствиях очередного российского удара и обсудил дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщается на сайте ОП, передает Новини.LIVE.

Зеленский проинформировал Латвию о последствиях российской атаки

Президент отметил, что особенно ценит визиты партнеров в Украину в условиях постоянных российских атак.

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Владимир Зеленский и дипломаты. Фото: ОП

Он обратил внимание, что Браже прибыла в Киев после визита в Одессу, где также провела ряд встреч.

"Сегодня в Украине уже в шестой раз находится министр иностранных дел Латвии Байба Браже. И важно, что министр приехала в Киев из Одессы, где у нее была полноценная программа визита. Мы всегда благодарны тем партнерам, которые здесь, в Украине, вместе с нашими людьми — поддерживают нас и переживают российские удары. Особенно когда Россия каждый день бряцает баллистикой", — подчеркнул Зеленский.

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Латвийская делегация. Фото: ОП

По словам президента, в ходе переговоров стороны обсудили реализацию программ PURL и SAFE, вопросы продовольственной безопасности, российские атаки на украинские морские порты, поддержку европейской интеграции Украины, а также открытие еще четырех переговорных кластеров на пути к вступлению в Европейский Союз.

Зеленский также поблагодарил Латвию за неизменную поддержку Украины с начала полномасштабной войны.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что после очередной массированной атаки России Украина активизировала работу с международными партнерами, чтобы ускорить поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. По его словам, Киев ведет переговоры со странами, которые располагают необходимыми ракетами и могут помочь в защите украинского неба.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский провел совещание с участием военного командования, руководства Министерства обороны, спецслужб и представителей Офиса Президента. В ходе заседания обсудили ситуацию на фронте, а также согласовали новые далекобойные меры для усиления давления на Россию.

Владимир Зеленский Латвия евроинтеграция
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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