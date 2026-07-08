Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: обговорили ППО і санкції

Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі зустрівся із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони обговорили подальшу підтримку України, посилення протиповітряної оборони та санкційний тиск на Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США

Зеленський розповів, що у зустрічі взяли участь сенатори Джинн Шахін, Ліндсі Грем, Річард Дурбін, Крістофер Кунс, Майк Раундс, а також член Палати представників США Майк Тернер.

"Вдячний за підтримку та увагу до України. Дуже змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, аби вона спрацювала", — сказав президент.

За його словами, він поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot і російські удари по наших людях. Глава держави наголосив, що внески до PURL та інші постачання ППО — головний пріоритет для захисту.

Також під час зустрічі сторони обговорили законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії. Володимир Зеленський підкреслив, що подальший міжнародний тиск на країну-агресора є надзвичайно важливим, а нова санкційна ініціатива може наблизити справедливий мир.

"Вдячний сенаторам і конгресменам за слова поваги до наших воїнів та операцій і запевнення, що допомога буде продовжуватись. Дякую Сполученим Штатам, кожному небайдужому американському серцю за підтримку", — підсумував український лідер.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Зеленський також обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою. Крім того, президент наголосив на потребі в додаткових ракетах до систем ППО.

Пізніше український президент проведе зустріч з Дональдом Трампом. Вони поговорять про постачання ракет до Patriot.