Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: обговорили ППО і санкції
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі зустрівся із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони обговорили подальшу підтримку України, посилення протиповітряної оборони та санкційний тиск на Росію.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США
Зеленський розповів, що у зустрічі взяли участь сенатори Джинн Шахін, Ліндсі Грем, Річард Дурбін, Крістофер Кунс, Майк Раундс, а також член Палати представників США Майк Тернер.
"Вдячний за підтримку та увагу до України. Дуже змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, аби вона спрацювала", — сказав президент.
За його словами, він поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot і російські удари по наших людях. Глава держави наголосив, що внески до PURL та інші постачання ППО — головний пріоритет для захисту.
Також під час зустрічі сторони обговорили законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії. Володимир Зеленський підкреслив, що подальший міжнародний тиск на країну-агресора є надзвичайно важливим, а нова санкційна ініціатива може наблизити справедливий мир.
"Вдячний сенаторам і конгресменам за слова поваги до наших воїнів та операцій і запевнення, що допомога буде продовжуватись. Дякую Сполученим Штатам, кожному небайдужому американському серцю за підтримку", — підсумував український лідер.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні Зеленський також обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою. Крім того, президент наголосив на потребі в додаткових ракетах до систем ППО.
Пізніше український президент проведе зустріч з Дональдом Трампом. Вони поговорять про постачання ракет до Patriot.
Читайте Новини.live!