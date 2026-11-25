Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У вівторок, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілися із представниками угорської громади: духовенством, бізнесом, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування. Учасники зустрічі говорили про безпеку, мир, освіту, логістику, економіку та питання, які стосуються національних меншин.

Про це з посиланням на Офіс президента України передає Новини.LIVE.

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Підсумки зустрічі Володимира Зеленського із представниками угорської громади

Голова держави зазначив, що зустріч з очільником угорського уряду пройшла конструктивно та продуктивно: вдалося обговорити багато напрямів.

"Робитимемо все для того, щоб максимально реалізувати двосторонні проєкти, які будуть взаємовигідними для обох наших народів", — наголосив президент.

Представники угорської громади Закарпаття, які долучилися до зустрічі із Зеленським і Мадяром. Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia

Виступ Володимира Зеленського на зустрічі із представниками угорської громади Закарпаття. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і очільник угорського уряду Петер Мадяр. Фото: president.gov.ua

Новини.LIVE повідомляв про заяви, які Володимир Зеленський зробив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Зокрема, голова держави зазначив, що Україна не готова відмовлятися від своїх територій, адже РФ і в такому разі може не припинити агресію. Якщо ЗСУ покинуть Донеччину, є ймовірність, що ворог висуне нові територіальні вимоги.

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Раніше президент України зазначив, що українці та угорці більш розширено співпрацюватимуть в енергетичній і транспортній сферах. Зокрема, йдеться про роботу над спільними інфраструктурними проєктами. Планують реконструювати пункти пропуску та запустити між Угорщиною та Україною потяги.

Також ми писали про підсумки зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником угорського уряду Петером Мадяром. Політики обговорили низку важливих питань. Крім того, вони домовилися про подальшу співпрацю в гуманітарній і економічній сферах.