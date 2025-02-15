Президент України зустрівся із членами Палати представників Конгресу США

Зустріч Володимира Зеленського із членами Палати представників Конгресу США. Фото: Офіс президента України

У четвер, 14 лютого, у Мюнхені президент України Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з конгресменом Майком Тернером. Однією із ключових тем зустрічі стало продовження оборонної допомоги Україні.

Про це повідомили в Офісі президента України.

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Зустріч Володимира Зеленського із членами Палати представників Конгресу США

Голова держави подякував американцям за підтримку українського народу. Також він наголосив, що зараз максимально важливо допомагати Україні та ставити за мету досягнення гарантованого і тривалого миру на основі підходу "мир завдяки силі".

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, результати захисної операції в Курській області, а також загрози, які створює участь Північної Кореї у реальних бойових діях.

Сторони обговорили напрацювання законодавчих ініціатив на підтримку України та забезпечення надійних гарантій безпеки. Зокрема, йшлося про розвиток економічного та високотехнологічного оборонного партнерства між Україною та США.

Нагадаємо, 14 лютого Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили координацію із країнами, які є членами Альянсу, для формування спільної позиції щодо завершення війни в України.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еманюелем Макроном. Лідери двох країн обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки.