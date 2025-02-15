Президент Украины встретился с членами Палаты представителей Конгресса США

Встреча Владимира Зеленского с членами Палаты представителей Конгресса США. Фото: Офис президента Украины

В четверг, 14 февраля, в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Тернером. Одной из ключевых тем встречи стало продолжение оборонной помощи Украине.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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Встреча Владимира Зеленского с членами Палаты представителей Конгресса США

Глава государства поблагодарил американцев за поддержку украинского народа. Также он подчеркнул, что сейчас максимально важно помогать Украине и ставить целью достижение гарантированного и длительного мира на основе подхода "мир благодаря силе".

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, результатах защитной операции в Курской области, а также угрозах, которые создает участие Северной Кореи в реальных боевых действиях.

Стороны обсудили наработки законодательных инициатив в поддержку Украины и обеспечения надежных гарантий безопасности. В частности, речь шла о развитии экономического и высокотехнологичного оборонного партнерства между Украиной и США.

Напомним, 14 февраля Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили координацию со странами, которые являются членами Альянса, для формирования общей позиции касательно завершения войны в Украине.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эманюэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности.