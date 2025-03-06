Зеленський проведе переговори з Урсулою фон дер Ляйєн і Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 березня, перебуватиме в Брюсселі, де візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради. Він зустрінеться з низкою впливових чиновників.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров журналістам, пише "РБК-Україна".

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Окрім засідання Європейської Ради, у Зеленського заплановано низку важливих зустрічей.

Зокрема, він проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також президент України зустрінеться з королем Бельгії Філіпом під час офіційної аудієнції.

Зазначимо, що глава Європейської ради Антоніу Кошта організував спецзасідання 6 березня, де обговорять війну в Україні та безпеку Європи.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомляв, що під час цього засідання там розглянуть побудову європейської оборонної архітектури, яку він схарактеризував, як "критичне важливе питання".

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський, Стармер та Макрон мають продемонструвати Трампу мирний план по Україні.

А один із чиновників ЄС на умовах анонімності повідомив, що лідери ЄС можуть обговорити у Брюсселі під час зустрічі розміщення військ в Україні.