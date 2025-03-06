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Зеленский встретится с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе — детали

6 марта 2025 08:54
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский проведет переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, будет находиться в Брюсселе, где примет участие в специальном заседании Европейского Совета. Он встретится с рядом влиятельных чиновников.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров журналистам, пишет "РБК-Украина".

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Кроме заседания Европейского Совета, у Зеленского запланирован ряд важных встреч.

В частности, он проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, президентом Европейского Совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также президент Украины встретится с королем Бельгии Филиппом во время официальной аудиенции.

Отметим, что глава Европейского совета Антониу Кошта организовал спецзаседание 6 марта, где обсудят войну в Украине и безопасность Европы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что во время этого заседания там рассмотрят построение европейской оборонной архитектуры, которую он охарактеризовал, как "критический важный вопрос".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Зеленский, Стармер и Макрон должны продемонстрировать Трампу мирный план по Украине.

А один из чиновников ЕС на условиях анонимности сообщил, что лидеры ЕС могут обсудить в Брюсселе во время встречи размещение войск в Украине.

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