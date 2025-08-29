День пам’яті захисників України - Зеленський відреагував

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує пам’ять усіх полеглих воїнів — захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави. Глава держави нагажав, що битва за право України жити триває з 2014 року.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Заява президента

"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається", — заявив він.

Глава держави наголосив, що в боях заради незалежної України загинули багато людей.

"Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!", — додав він.

День пам’яті захисників України

Нагадаємо, День пам’яті захисників України держава започаткувала в 2019 році. Саме з цією датою, 29 серпня, пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

Тоді російське керівництво — традиційно для себе — порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути "зеленим коридором". Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник.

Нагадаємо, у День пам’яті загиблих Захисників та Захисниць України, київський метрополітен зупинив рух поїздів рівно о 9:00. У такий спосіб столиця вшанує подвиг тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України.

Також ми писали, що о 12:00 ЗМІ мають оголошувати хвилину мовчання.