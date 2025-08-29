Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву у День пам’яті захисників України

Зеленський зробив заяву у День пам’яті захисників України

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 09:13
День пам’яті захисників України - Зеленський відреагував
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує пам’ять усіх полеглих воїнів — захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави. Глава держави нагажав, що битва за право України жити триває з 2014 року.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:
скрін
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Заява президента

"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається", — заявив він.

Глава держави наголосив, що в боях заради незалежної України загинули багато людей. 

"Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!", — додав він.

День пам’яті захисників України

Нагадаємо, День пам’яті захисників України держава започаткувала в 2019 році. Саме з цією датою, 29 серпня, пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

Тоді російське керівництво — традиційно для себе — порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути "зеленим коридором". Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник. 

Нагадаємо, у День пам’яті загиблих Захисників та Захисниць України, київський метрополітен зупинив рух поїздів рівно о 9:00. У такий спосіб столиця вшанує подвиг тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України.

Також ми писали, що о 12:00 ЗМІ мають оголошувати хвилину мовчання.

Володимир Зеленський Офіс президента війна в Україні загиблі українські військові
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації