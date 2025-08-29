День пам’яті захисників України вшановують 29 серпня - рекомендації для висвітлення в ЗМІ

Хвилина мовчання. Фото: Укрінформ

Сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення нагадала рекомендації щодо висвітлення днів трауру та пам’яті для ЗМІ.

Правила висвітлення днів трауру та пам’яті

Згідно із правилами, мовники мають інформувати з якого приводу відзначається день пам’яті, один раз на дві години у проміжку часу між 06:00 та 24:00. Повідомлення про відзначення дня пам’яті подається телерадіоорганізаціями у кожному випуску новин у проміжку часу між 07:00 та 10:00 і між 18:00 та 21:00.

Це не є обов’язковим для телерадіоорганізацій, у ліцензіях на мовлення яких у частині програмної концепції в описі формату мовлення є слова "дитячий", "музичний", а також у випадках, якщо новини виходять у повторі від попередніх періодів, та інше.

Крім того, о 12:00 ЗМІ мають оголошувати хвилину мовчання. Перед нею або під час повідомити про привід, із якого відзначається день пам’яті.

Також встановлюється уніфіковане стилізоване зображення для чотирьох днів:

у День пам’яті жертв Голокосту (27 січня) — стилізоване зображення менори;

у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років (8 травня) — стилізоване зображення квітки маку;

у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (29 серпня) — стилізоване зображення квітки соняшника;

у День пам’яті жертв Голодоморів (четверта субота листопада) — стилізоване зображення свічки, що горить.

Для інших днів розміщення постійного графічного оформлення не є обов’язковим. Також такі плашки не мають демонструвати дитячі, музичні канали та канали для дорослих. А менору не обов’язково мають розміщувати канали релігійного формату.

У разі фіксації порушення цих правил регулятор може застосувати заходи реагування.

День пам’яті захисників України

Нагадаємо, День пам’яті захисників України держава започаткувала в 2019 році. Саме з цією датою, 29 серпня, пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

Тоді російське керівництво — традиційно для себе — порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути "зеленим коридором". Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше зазначав, що події серпня 2014 року ще тоді показали, що будь-який компроміс із російським диктатором Володимиром Путіним — пастка.