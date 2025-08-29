Видео
Главная Новости дня День памяти защитников — Нацсовет напомнил о правилах для СМИ

День памяти защитников — Нацсовет напомнил о правилах для СМИ

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 06:15
День памяти защитников Украины чествуют 29 августа - рекомендации для освещения в СМИ
Минута молчания. Фото: Укрінформ

Сегодня, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил рекомендации по освещению дней траура и памяти для СМИ.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Правила освещения дней траура и памяти

Согласно правилам, вещатели должны информировать по какому поводу отмечается день памяти, один раз в два часа в промежутке времени между 06:00 и 24:00. Сообщение о праздновании дня памяти подается телерадиоорганизациями в каждом выпуске новостей в промежутке времени между 07:00 и 10:00 и между 18:00 и 21:00.

Это не является обязательным для телерадиоорганизаций, в лицензиях на вещание которых в части программной концепции в описании формата вещания есть слова "детский", "музыкальный", а также в случаях, если новости выходят в повторе от предыдущих периодов, и прочее.

Кроме того, в 12:00 СМИ должны объявлять минуту молчания. Перед ней или во время сообщить о поводе, по которому отмечается день памяти.

Также устанавливается унифицированное стилизованное изображение для четырех дней:

  • в День памяти жертв Холокоста (27 января) — стилизованное изображение меноры;
  • в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов (8 мая) — стилизованное изображение цветка мака;
  • в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (29 августа) — стилизованное изображение цветка подсолнечника;
  • в День памяти жертв Голодоморов (четвертая суббота ноября) — стилизованное изображение горящей свечи.

Для других дней размещения постоянного графического оформления не является обязательным. Также такие плашки не должны демонстрировать детские, музыкальные каналы и каналы для взрослых. А менору не обязательно должны размещать каналы религиозного формата.

В случае фиксации нарушения этих правил регулятор может применить меры реагирования.

День памяти защитников Украины

Напомним, День памяти защитников Украины государство учредило в 2019 году. Именно с этой датой, 29 августа, связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения - выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году.

Тогда российское руководство — традиционно для себя — нарушило договоренности: украинских военных расстреляли, когда они колоннами проходили по тому, что должно было быть "зеленым коридором". Их путь пролегал через подсолнечные поля. Поэтому традиционным символом памятного дня 29 августа стал подсолнечник.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее отмечал, что события августа 2014 года еще тогда показали, что любой компромисс с российским диктатором Владимиром Путиным — ловушка.

СМИ военные Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания День памяти защитников Украины минута молчания
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
