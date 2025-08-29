День памяти защитников Украины - Зеленский отреагировал - День памяти защитников Украины

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что сегодня, 29 августа, Украина чтит память всех павших воинов — защитников и защитниц Украины, которые погибли в боях ради нашего государства. Глава государства напомнил, что битва за право Украины жить продолжается с 2014 года.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Заявление президента

"С 2014 года продолжается эта битва за право Украины жить. С 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне. Это очень долгий и сложный путь храбрости. И мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что в боях ради независимой Украины погибли многие люди.

"Вечная слава всем, кто стал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине!", — добавил он.

День памяти защитников Украины

Напомним, День памяти защитников Украины государство учредило в 2019 году. Именно с этой датой, 29 августа, связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения — выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году.

Тогда российское руководство — традиционно для себя — нарушило договоренности: украинских военных расстреляли, когда они колоннами проходили по тому, что должно было быть "зеленым коридором". Их путь пролегал через подсолнечные поля. Поэтому традиционным символом памятного дня 29 августа стал подсолнечник.

Напомним, в День памяти погибших Защитников и Защитниц Украины, киевский метрополитен остановил движение поездов ровно в 9:00. Таким образом столица почтит подвиг тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Также мы писали, что в 12:00 СМИ должны объявлять минуту молчания.