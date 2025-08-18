Зеленський висловився про тристоронню зустріч

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли обговорюватимуться питання щодо територій. За словами глави держави, про це йтиметься під час тристоронньої зустрічі у форматі — Зеленський, Трамп і Путін.

Про це президент України сказав у понеділок, 18 серпня, під час візиту до Вашингтона.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про тристоронню зустріч

За словами лідера України, питання щодо територій будуть обговорюватися під час тристоронньої зустрічі.

"Територіальні питання ми обговоримо під час тристоронньої зустрічі", — сказав Зеленський.

Водночас він додав, що показав декілька нюансів на карті, яку встановили у Білому домі.

Зазначимо, Дональд Трамп підтвердив, що Росія приймає гарантії безпеки для України.

Крім того, президент США сказав, що російський диктатор Путін також хоче закінчення повномасштабної війни в Україні.