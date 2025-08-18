Зеленський висловився про тристоронню зустріч

Зеленський зробив заяву щодо тристоронньої зустрічі
Президент України Володимир Зеленський відповів, коли обговорюватимуться питання щодо територій. За словами глави держави, про це йтиметься під час тристоронньої зустрічі у форматі — Зеленський, Трамп і Путін.
Про це президент України сказав у понеділок, 18 серпня, під час візиту до Вашингтона.
Зеленський про тристоронню зустріч
За словами лідера України, питання щодо територій будуть обговорюватися під час тристоронньої зустрічі.
"Територіальні питання ми обговоримо під час тристоронньої зустрічі", — сказав Зеленський.
Водночас він додав, що показав декілька нюансів на карті, яку встановили у Білому домі.
Зазначимо, Дональд Трамп підтвердив, що Росія приймає гарантії безпеки для України.
Крім того, президент США сказав, що російський диктатор Путін також хоче закінчення повномасштабної війни в Україні.
