Зеленский высказался о трехсторонней встрече

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда будут обсуждаться вопросы по территориям. По словам главы государства, об этом будет идти речь во время трехсторонней встречи в формате — Зеленский, Трамп и Путин.

Об этом президент Украины сказал в понедельник, 18 августа, во время визита в Вашингтон.

Зеленский о трехсторонней встрече

По словам лидера Украины, вопрос о территориях будут обсуждаться во время трехсторонней встречи.

"Территориальные вопросы мы обсудим во время трехсторонней встречи", — сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что показал несколько нюансов на карте, которую установили в Белом доме.

Отметим, Дональд Трамп подтвердил, что Россия принимает гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, президент США сказал, что российский диктатор Путин также хочет окончания полномасштабной войны в Украине.