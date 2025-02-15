Збільшення чисельності армії України — Зеленський зробив нову заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Питання збільшення чисельності армії впирається у фінансування, оскільки йдеться про значні кошти. Додаткові 50, 100, 200 чи навіть 300 тисяч військових не зможуть гарантувати належний рівень оборони.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, у коментарі Новини.LIVE.

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Зеленський заявив, що українська армія повинна мати достатню чисельність, щоб ефективно захищати країну від можливого нового російського наступу. За його словами, йдеться про значну кількість військовослужбовців — від мільйона до півтора мільйона осіб. Він наголосив, що менші цифри, такі як додаткові 50, 100, 200 чи навіть 300 тисяч, не зможуть гарантувати належний рівень оборони.

"Ми говоримо про армію, яка зможе по силах захищати від РФ. Ми говоримо про серйозні цифри, бо та кількість воїнів не зможе захистити нас від повторного наступу. Всі це розуміють. Лідери пішли думати. Це питання грошей, бо це великі гроші. Європейці бояться після тих чи інших заяв від Америки", — сказав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для забезпечення справжньої безпеки Україні потрібна армія чисельністю 1,5 мільйона військових. Також глава держави зазначив, що Європа має створити свою армію, аби мати змогу себе захистити.