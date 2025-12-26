Зеленський оновив склад Ставки — до неї увійшов Євгеній Острянський

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. До нього увійшов перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгеній Острянський.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №987/2025.

Реклама

Читайте також:

Острянський увійшов до складу Ставки

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції РНБО Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича.

Указ набрав чинності з дня його опублікування (25 грудня).

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Євгенія Острянського

У жовтні цього року Зеленський призначив генерал-майора Євгенія Острянського першим заступником секретаря РНБО.

Євгеній Острянський. Фото: rnbo.gov.ua

Він офіцер із понад 30-м досвідом військової служби, а також фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. Секретар РНБО Рустем Умєров розповідав, що Острянський буде займатися військовим блоком питань. Зокрема, йдеться про координацію всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони, а також координацію та підготовку засідань Ставки верховного головнокомандувача

Острянський — генерал-майор та заступник начальника Генерального штабу ЗСУ. Він здобув освіту в Одеському вищому військовому об’єднаному училищі (1993 рік), Національній академії оборони України (2001 рік) та Національному університеті оборони України (2012 рік).

За роки служби пройшов повний кар’єрний шлях — від командира взводу до посади заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Обіймав також посади начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генштабу, заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу та начальника Головного управління оборонного планування Генштабу.

Нагадаємо, 22 грудня Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили потреби на фронті, удари вглиб Росії та стан ППО України.

А 5 грудня за підсумками Ставки Зеленський повідомив про рішення для бойових бригад ЗСУ.