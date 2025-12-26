Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:03
Зеленський оновив склад Ставки — до неї увійшов Євгеній Острянський
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. До нього увійшов перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгеній Острянський.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №987/2025.

Реклама
Читайте також:

Острянський увійшов до складу Ставки

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції РНБО Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича. 

Указ набрав чинності з дня його опублікування (25 грудня).

null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Євгенія Острянського

У жовтні цього року Зеленський призначив генерал-майора Євгенія Острянського першим заступником секретаря РНБО.

Євгеній Острянський
Євгеній Острянський. Фото: rnbo.gov.ua

Він офіцер із понад 30-м досвідом військової служби, а також фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. Секретар РНБО Рустем Умєров розповідав, що Острянський буде займатися військовим блоком питань. Зокрема, йдеться про координацію всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони, а також координацію та підготовку засідань Ставки верховного головнокомандувача

Острянський — генерал-майор та заступник начальника Генерального штабу ЗСУ. Він здобув освіту в Одеському вищому військовому об’єднаному училищі (1993 рік), Національній академії оборони України (2001 рік) та Національному університеті оборони України (2012 рік).

За роки служби пройшов повний кар’єрний шлях — від командира взводу до посади заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Обіймав також посади начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генштабу, заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу та начальника Головного управління оборонного планування Генштабу. 

Нагадаємо, 22 грудня Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили потреби на фронті, удари вглиб Росії та стан ППО України.

А 5 грудня за підсумками Ставки Зеленський повідомив про рішення для бойових бригад ЗСУ.

Володимир Зеленський РНБО Україна Ставка верховного головнокомандувача указ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації